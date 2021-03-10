Субсидии

Учреждения культуры Ингушетии в 2021 году получат субсидии в размере 1,31 млн рублей

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Учреждения культуры Ингушетии в текущем году получат субсидии из федерального бюджета в размере 1,31 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

Выделенные средства планируется потратить на приобретение оборудования и инструментов, а также технологического оборудования для сцены.

Данные субсидии выделяются ежегодно. В 2020 году, например, средства в размере 582,1 тыс. рублей были направленны на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах Верхние Ачалуки и Алхасты. Учреждения приобрели музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование.

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