Учреждения культуры Ингушетии в 2021 году получат субсидии в размере 1,31 млн рублей

Выделенные средства планируется потратить на приобретение оборудования и инструментов, а также технологического оборудования для сцены.

Данные субсидии выделяются ежегодно. В 2020 году, например, средства в размере 582,1 тыс. рублей были направленны на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах Верхние Ачалуки и Алхасты. Учреждения приобрели музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование.