Учреждения культуры Ингушетии приняли участие в акции «Окна России», приуроченной к празднованию Дня России
Учреждения культуры Ингушетии приняли участие в акции «Окна России», приуроченной к празднованию Дня России, который страна отметит 12 июня, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
В рамках акции «Окна России» работники культуры республики украсили окна своих учреждений государственной символикой России.
«Приглашаем жителей Ингушетии принять участие во всероссийском флешмобе. Украшайте свои окна и размещайте фотографии в соцсетях с хештегом #ОКНАРОССИИ, чтобы отметить этот праздник», — сказано в релизе.