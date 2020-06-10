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Учреждения культуры Ингушетии приняли участие в акции «Окна России», приуроченной к празднованию Дня России

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Учреждения культуры Ингушетии приняли участие в акции «Окна России», приуроченной к празднованию Дня России, который страна отметит 12 июня, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

В рамках акции «Окна России» работники культуры республики украсили окна своих учреждений государственной символикой России.

«Приглашаем жителей Ингушетии принять участие во всероссийском флешмобе. Украшайте свои окна и размещайте фотографии в соцсетях с хештегом #ОКНАРОССИИ, чтобы отметить этот праздник», — сказано в релизе.

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