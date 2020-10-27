Учреждения культуры Ингушетии примут участие в акции «Ночь искусств» дистанционно

«Ночь искусств» — лучшее время для эксперимента по смелому сочетанию самых разных жанров академических и современных направлений искусства. Наши подведомственные учреждения подготовили для вас ряд интересных и увлекательных виртуальных экскурсий, лекций, спектаклей«, — рассказала представитель министерства Хатима Хадзиева.

Виртуальной площадкой для трансляций станут видеохостинг YouTube, а также официальные аккаунты учреждений культуры в социальной сети «Инстаграм» с 18:00 до 23:00 ч.

Филармония имени Ахмета Хамхоева предлагает зрителям онлайн-концерт мастеров искусств «Единым духом мы сильны», конкурс рисунков «Родина моя Россия», конкурс стихов «Россия — страна единства и согласия», конкурс песен «Россия, моя Россия» (Instagram — @filarmonia_ri).

Театр юного зрителя покажет спектакли «Гамлет», «Волшебная лампа Аладина» и «Гроза» (YouTube-канал).

Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии представит «Две стрелы» (YouTube-канал).

Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает на спектакль «Несчастные души» (YouTube-канал).

Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева подготовила видеолекцию «Исламское искусство», онлайн мастер-класс по живописи, виртуальную книжно-иллюстративную выставку «Искусство Ингушетии» (YouTube-канал).

Государственный колледж искусств предлагает вниманию концерт «Путешествие в мир музыки» (YouTube-канал).

Также видеовыставки и мастер-классы пройдут в музее краеведения (Instagram — @muziyimenimalsagova), в музее изобразительных искусств (YouTube-канал). В Мемориальном комплексе жертвам репрессий пройдут лекция «Ингушетия в ВОВ» и викторина «В дружбе народов мы едины» (YouTube-канал).

По доброй традиции портал «Культура.РФ» выступит в качестве основной информационной площадки для реализации проекта. Так, на сайте можно будет ознакомиться с афишей мероприятия, расписанием трансляций, посмотреть тематические подборки, которые помогут ближе познакомиться с разными видами искусств.