Учреждения культуры Ингушетии приглашают подать заявки на соискание премии Санкт-Петербургского культурного форума

Премия будет присуждаться в пяти номинациях: «Онлайн-прорыв года», «Лучшая онлайн-платформа», «Лучшая SMM-кампания», «Интеграция IT и культуры», «Лучший онлайн-проект».

Целью премии является поощрение культурных учреждений, активно внедряющих онлайн-технологии, а также значимых проектов в сфере культуры, осуществлённых с помощью новейших информационных средств.

Заявки на соискание премии принимаются до 26 октября по адресу: dp@culturalforum.ru.

Награждение победителей состоится в ноябре на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.