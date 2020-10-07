Учреждения культуры Ингушетии приглашают подать заявки на соискание премии Санкт-Петербургского культурного форума
Ингушские учреждения культуры, творческие союзы, общественные организации, объединения, блогеры и другие организации, реализовавшие свои проекты в сфере культуры, приглашаются к подаче заявок на премию Санкт-Петербургского культурного форума «Культура онлайн».
Премия будет присуждаться в пяти номинациях: «Онлайн-прорыв года», «Лучшая онлайн-платформа», «Лучшая SMM-кампания», «Интеграция IT и культуры», «Лучший онлайн-проект».
Целью премии является поощрение культурных учреждений, активно внедряющих онлайн-технологии, а также значимых проектов в сфере культуры, осуществлённых с помощью новейших информационных средств.
Заявки на соискание премии принимаются до 26 октября по адресу: dp@culturalforum.ru.
Награждение победителей состоится в ноябре на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.