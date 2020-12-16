Свои празднично украшенные окна в «Инстаграме» уже представили коллективы домов культуры и библиотек сельских поселений Южное, Сагопши, Средние Ачалуки, Мужичи, Барсуки, Али-Юрт, Аки-Юрт и Вежарий-Юрт.

«Новогодние праздники приближаются с каждым днём, самое время начать подготовку и подумать о праздничном убранстве. Разноцветными огнями, игрушками создается новогоднее настроение, настоящее ощущение праздника. Оформили фойе и фасад, поставили ёлочки, начали работу над зарисовками сказочных персонажей на окнах. Надеемся, что детям понравится», — отметили в Доме культуры сельского поселения Али-Юрт Назрановского района.

Напомним, что акция проводится в формате онлайн-флешмоба. Участникам предлагается празднично оформить окна квартир, домов и школ. Можно использовать рисунки, картинки, надписи, аппликации, гирлянды, мишуру. Фотографии оформленных окон должны быть размещены в социальных сетях с хештегом #окнановогогода. Можно добавить описание новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другие тематические тексты.

По задумке организаторов, акция «Окна Нового года» объединит всех жителей страны и создаст праздничное настроение в квартирах, домах и на улицах.