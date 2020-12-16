Акция

Учреждения культуры Ингушетии — активные участники всероссийской акции «Окна Нового года»

0

Учреждения культуры Ингушетии — активные участники всероссийской акции «Окна Нового года», сообщила газете «Ингушетия» начальник информационно-правового отдела регионального Минкультуры Хатима Хадзиева.

Свои празднично украшенные окна в «Инстаграме» уже представили коллективы домов культуры и библиотек сельских поселений Южное, Сагопши, Средние Ачалуки, Мужичи, Барсуки, Али-Юрт, Аки-Юрт и Вежарий-Юрт.

«Новогодние праздники приближаются с каждым днём, самое время начать подготовку и подумать о праздничном убранстве. Разноцветными огнями, игрушками создается новогоднее настроение, настоящее ощущение праздника. Оформили фойе и фасад, поставили ёлочки, начали работу над зарисовками сказочных персонажей на окнах. Надеемся, что детям понравится», — отметили в Доме культуры сельского поселения Али-Юрт Назрановского района.

Напомним, что акция проводится в формате онлайн-флешмоба. Участникам предлагается празднично оформить окна квартир, домов и школ. Можно использовать рисунки, картинки, надписи, аппликации, гирлянды, мишуру. Фотографии оформленных окон должны быть размещены в социальных сетях с хештегом #окнановогогода. Можно добавить описание новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другие тематические тексты.

По задумке организаторов, акция «Окна Нового года» объединит всех жителей страны и создаст праздничное настроение в квартирах, домах и на улицах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Посольство России в Каире попросило власти Египта об экстрадиции на родину четырех россиян — уроженцев Ингушетии
Студентка Ингушского госуниверситета стала победителем Международного конкурса выпускных квалификационных работ
Двоих жителей Ингушетии будут судить за убийство мужчины и женщины почти 5 лет назад
В Ингушетии к 2021 году около 50 тысяч школьников будут охвачены дополнительным образованием
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
В Ингушетии 50 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль онлайн «Дом, построенный изо льда»
Минтруд России утвердил Правила по охране труда в сельском хозяйстве
Помощник полномочного представителя Ингушетии в Санкт-Петербурге посетил призывников из республики
В музее изобразительных искусств Ингушетии поздравили народного художника республики Багаудина Сагова с юбилеем
В заповеднике «Эрзи» проводят мероприятия по недопущению распространения опасных заболеваний среди диких животных

Главное

Яндекс.Метрика

 