Учителя Ингушетии смогут бесплатно пройти интерактивный курс по финграмотности

«Старт четвертого (последнего) потока курсов запланирован на 9 апреля 2020 года. В ходе обучения учителя познакомятся с разработанными компанией ПАКК сценариями мероприятий для школьников 5-8 классов и научатся их применять. Все сценарии можно использовать для проведения полноценного пришкольного лагеря или как отдельные фестивали или дни финансовой грамотности в школе, а также встраивать в дополнительные занятия или в школьные уроки», — сказал собеседник газеты.

По его словам, обучение бесплатное, все участники, прошедшие его, получат сертификаты.

Отметим, что образовательные проекты ПАКК — отдельное направление деятельности компании с 2013 года. Среди наиболее значимых образовательных и просветительских проектов в сфере финансовой грамотности — ежегодный Межрегиональный конкурс исследовательских и творческих работ школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев», Дистанционные курсы для педагогов, учебный финансовый лагерь для школьников и другие.