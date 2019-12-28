Конкурс

Учитель из сельского поселения Нестеровское победила в республиканском конкурсе учителей истории

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Учитель истории и обществознания школы № 3 сельского поселения Нестеровское Петимат Тумгоева заняла первое место в республиканском конкурсе учителей истории, обществознания и литературы «Лучший урок по теме: депортация ингушей 1944 г. в Казахстан и Среднюю Азию».

Согласно положению республиканского конкурса учителей истории, обществознания и литературы, который проводился Министерством культуры и архивного дела Ингушетии, Петимат Тумгоева вместе с учащимися 9-го класса провела видеоурок по теме «Депортация ингушей 1944 года в Казахстан и Среднюю Азию».

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, целью данного урока являлось развитие и воспитание личности, способной к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического пути своего народа. На уроке были представлены материалы, освещающие трагические события 23 февраля 1944 года: стихи, сведения из истории своих семей, презентация, фрагменты фильмов о депортации. Рассказ ученицы Амины Эльгакаевой о судьбе своей бабушки был отмечен жюри конкурса.

По итогам данного конкурса Петимат Тумгоева заняла первое место. Победителю была вручена грамота, денежная премия и художественные книги.

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