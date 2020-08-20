Участники выставки-форума «PROяблоко2020» посетят «Сад-гигант Ингушетия»

«Ведущие российские садоводы соберутся на второй международной выставке и конгрессе «PROяблоко2020» и «Инновационные технологии и оборудование для выращивания, хранения и сбыта яблок», которые пройдут с 20 по 22 августа на площадке многофункционального выставочного центра «МинводыЭкспо», — отметили в оргкомитете.

По данным оргкомитета, 21 августа Министерство сельского хозяйства России проведет Всероссийское совещание по развитию садоводства и питомниководства. 22 августа запланированы поездки в садоводческие хозяйства Северного Кавказа — крупнейший в России питомник безвирусного посадочного материала «Сады Ставрополья», яблоневые и грушевые «Сады Карачаево-Черкесии» и «Сад-гигант Ингушетия», информирует ТАСС.

В течение трех дней участниками выставки и конгресса станут несколько тысяч человек — эксперты садоводства, руководители крупных агропредприятий, представители федеральных и региональных органов власти. Профессионалы обсудят актуальные вопросы развития отрасли, познакомятся с современными технологиями и оборудованием, необходимыми для организации эффективной работы сада, хранения и сбыта плодов.

Организаторы мероприятия — Международная школа современного садоводства и Ассоциация садоводов и питомниководов Ставропольского края при поддержке Министерства сельского хозяйства России, правительства Ставропольского края, Национального плодоовощного союза, союза «Садоводы Кубани» и Ягодного союза.