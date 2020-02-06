Получив тревожное сообщение, сотрудники Ингушского поисково-спасательного отряда уже за считанные минуты прибыли к месту прохождения чемпионата. Поднявшись к пострадавшему, спасатели оказали первую помощь, сопроводили пострадавшего до альпинистского лагеря у подножья горы и передали его врачам скорой помощи, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. К счастью обошлось без серьезных травм, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Напомним, в Джейрахском районе республики 3 по 16 февраля текущего года проходит третий чемпионат России по альпинизму в техническом классе, в котором принимают участие более 70 спортсменов из ряда регионов страны.