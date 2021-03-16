Участницу протестных акций в Ингушетии вернули в СИЗО

«Зарифу Саутиеву вернули под стражу», — сказал Беков.

Ранее представители защиты активистки сообщали, что генеральная прокуратура РФ обжаловала решение об изменении меры пресечения Саутиевой в Ставропольский краевой суд, считая, что, находясь под домашним арестом, она может скрыться от правосудия.

После освобождения из-под стражи квартиру для обвиняемой сняли в Ессентуках для того, чтобы не возникало сложностей при доставлении её в суд на слушания.

При этом в апелляционном представлении говорится, что мера пресечения в виде ареста Саутиевой изменена на домашний арест сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 9 мая 2021 г. Надзорное ведомство потребовало заключить её под стражу до 9 мая.

Ранее сообщалось, что 10 марта защита добилась освобождения Саутиевой из-под стражи и она будет находиться под домашним арестом.