Перепись

Участие в бизнес-переписи является обязательным для всех субъектов МСП — Северо-Кавказстат

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С января и до 1 апреля 2021 года федеральная служба государственной статистики проводит экономическую перепись малого бизнеса — сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов МСП по итогам 2020 года.

Предприятия отчитываются по действующим формам федерального статистического наблюдения. Участие в бизнес-переписи является обязательным для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает Северо-Кавказстат.

Отмечается, что необходимость проведения подобного масштабного обследования очевидна. МСП является неотъемлемой частью и играет важную роль в экономике СКФО. Малые предприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства успешно работают в таких сферах, как торговля, услуги, отдельные виды обрабатывающих производств, сельское хозяйство.

Для определения верных и наиболее перспективных путей поддержки государству необходимо иметь актуальную, цельную и полномасштабную картину о том, кем представлен малый бизнес, в каких сферах функционирует, какие проблемы перед ним стоят и с какими трудностями сталкивается. В этой информации должны быть заинтересованы и сами предприниматели. А также, чтобы успешно развиваться и определить свои позиции в бизнесе, необходимо сравнивать свою деятельность с общероссийскими показателями, говорится в релизе.

С целью получения статистической информации об основных показателях малого и среднего бизнеса уже в третий раз проводится бизнес-перепись. Принять участие в наблюдении просто и не займет много времени. Необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью: портала государственных услуг (при наличии подтвержденной учетной записи), интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи) и операторов электронного документооборота.

Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики или отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий (№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год») и индивидуальных предпринимателей (№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год»).

Предоставляемая респондентом информация является строго конфиденциальной. Полученные сведения будут обезличены, защищены от несанкционированного доступа и использованы только в обобщенном виде.

Сплошное обследование проводится в интересах бизнеса, государства и всего российского общества. От активности участников переписи будет зависеть полнота и достоверность информации о положении малого и среднего бизнеса в округе и Ингушетии.

Северо-Кавказстат призывает всех предпринимателей принять активное участие в данном мероприятии.

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