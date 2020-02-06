Учащихся предаварийной школы разместили в общеобразовательном учреждении в Малгобекском районе

«В адрес министерства неоднократно поступали заявления от жителей сельского поселения Новый Редант, которые жаловались на предаварийное состояние школы № 24. Здание, построенное в 1989 году, испещрено трещинами, в некоторых кабинетах обнаруживается сырость, необходим ремонт отопительной системы», — заявила Бокова.

Как отметила министр, все эти факторы отрицательным образом влияли на полноценное и качественное проведение учебных занятий. Это и послужило причиной принятия решения о переводе детей из этой школы в общеобразовательное учреждение № 5 в том же сельском поселении.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что пятая школа считается лучшим общеобразовательным учреждением в республике по качеству строительства.

Трехэтажное здание на 540 мест в Новом Реданте, куда перевели детей, введено в эксплуатацию в середине 2012 года по ФЦП «Социально — экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016гг.». На территории учреждения образования, состоящего из четырех блоков, имеются котельная, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, пожарные резервуары. На ее возведение было потрачено 176 млн руб.

Напомним, в Ингушетии в 2020 году планируют завершить строительство 14 детских садов, 11 школ, трех объектов здравоохранения и водоснабжения. Кроме этого в регионе начнется возведение новых 10 школ и одного детсада.

В минувшем году в рамках семи госпрограмм, в том числе и четырем нацпроектам, в Ингушетии велось строительство 48 объектов на сумму свыше 5 млрд 907 млн рублей.