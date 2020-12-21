Учащиеся Назрановской школы-интерната получили подарки к Новому году
Представители Минобрнауки Ингушетии вручили учащимся школы-интерната № 1 г. Назрани новогодние подарки, приобретенные на средства из Национального фонда развития республики.
«Не секрет, что под Новый год все дети ждут подарков, даже если в семье не всегда на это есть возможности. По поручению Главы Ингушетии закуплено порядка 1600 подарков для детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья», — цитирует министра образования и науки Ингушетии Эсет Бокову её пресс-служба.
Накануне вопрос оказания помощи в приобретении сладких подарков и организации предстоящей благотворительной акции обсудили в ходе встречи руководитель Минобрнауки республики и директор региональной благотворительной организации Ахмед Цуров.