Учащиеся Назрановской школы-интерната получили подарки к Новому году

0

Представители Минобрнауки Ингушетии вручили учащимся школы-интерната № 1 г. Назрани новогодние подарки, приобретенные на средства из Национального фонда развития республики.

«Не секрет, что под Новый год все дети ждут подарков, даже если в семье не всегда на это есть возможности. По поручению Главы Ингушетии закуплено порядка 1600 подарков для детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья», — цитирует министра образования и науки Ингушетии Эсет Бокову её пресс-служба.

Накануне вопрос оказания помощи в приобретении сладких подарков и организации предстоящей благотворительной акции обсудили в ходе встречи руководитель Минобрнауки республики и директор региональной благотворительной организации Ахмед Цуров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Юрий Чайка поблагодарил гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова за профессионализм
Почти 4 тысячи ученических мест создали в Ингушетии в рамках нацпроекта в 2020 году
Размер материнского капитала в 2021 году увеличится
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 65-летию со дня рождения народного поэта Магомеда Вышегурова
Комитет по туризму Ингушетии провёл очередной инфотур
Посторонний не пройдет: первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи
В Ингушетии после гибели человека из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело
В Малгобеке борются с незаконной уличной торговлей
Ингушские боксеры завоевали 6 наград на всероссийском турнире в КБР
В Ингушетии за сутки скончались три пациента с Covid-19, всего — 130 человек
В Карабулаке приняли городской бюджет на следующий год

Главное

Яндекс.Метрика

 