Учащиеся малгобекской школы-интерната приняли участие в КВН по географии

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В Малгобеке прошёл КВН по географии, в котором приняли участие ученики седьмых классов школы-интерната № 4, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Занимательные вопросы и задания чередовались музыкальными композициями в исполнении солистов Культурно-досугового центра Людмилы Тебоевой, Вано Аветисова и Седы Мадаговой.

Все участники подошли ответственно к игре. Не остались в стороне и зрители в зале. Они тоже проявили немалый интерес к изучению географии, так как на все вопросы отвечали верно. В завершение мероприятия все участники получили грамоты и призы, сказано в релизе.

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