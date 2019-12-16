Учащиеся малгобекской школы-интерната приняли участие в КВН по географии
В Малгобеке прошёл КВН по географии, в котором приняли участие ученики седьмых классов школы-интерната № 4, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Занимательные вопросы и задания чередовались музыкальными композициями в исполнении солистов Культурно-досугового центра Людмилы Тебоевой, Вано Аветисова и Седы Мадаговой.
Все участники подошли ответственно к игре. Не остались в стороне и зрители в зале. Они тоже проявили немалый интерес к изучению географии, так как на все вопросы отвечали верно. В завершение мероприятия все участники получили грамоты и призы, сказано в релизе.