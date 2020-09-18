Учащиеся Малгобекского района приняли участие в мероприятии, посвященном памяти Героя России Алихана Калиматова
В Доме культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района для учащихся школы № 25 прошла беседа «Память о герое не уйдет в забвение...», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие посвящено памяти подполковника ФСБ, Героя России Алихана Макшариповича Калиматова, который является примером мужества и героизма для подрастающего поколения.
В ходе беседы школьников познакомили с биографией Алихана Макшариповича, рассказали о профессиональном пути военного, о его достижениях и событиях, которые привели к его гибели.