Память

Учащиеся Малгобекского района приняли участие в мероприятии, посвященном памяти Героя России Алихана Калиматова

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В Доме культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района для учащихся школы № 25 прошла беседа «Память о герое не уйдет в забвение...», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие посвящено памяти подполковника ФСБ, Героя России Алихана Макшариповича Калиматова, который является примером мужества и героизма для подрастающего поколения.

В ходе беседы школьников познакомили с биографией Алихана Макшариповича, рассказали о профессиональном пути военного, о его достижениях и событиях, которые привели к его гибели.

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