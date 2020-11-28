Следком

Убийство жителя Ингушетии при обстреле машины расследуют в рамках уголовного дела

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в результате обстрела автомобиля в Назрановском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, 27 ноября примерно в 12 часов в сельском поселении Экажево неизвестный, передвигавшийся, предположительно, на автомобиле «ВАЗ-21115», из огнестрельного оружия обстрелял «Ладу-Гранта» под управлением 38-летнего местного жителя, который скончался от полученных ранений при доставлении в больницу», — сказал собеседник издания.

По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ведется поиск стрелка.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что днем 27 ноября в сельском поселении Экажево неизвестные люди из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль «Лада Гранта». От полученных ранений находившийся в машине мужчина скончался.

Силовики не исключают, что убийство могли совершить на почве кровной мести.

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