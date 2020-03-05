Наркотики

У жителя Ингушетии изъято более 27 граммов «марихуаны»

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Правоохранителями Ингушетии в ходе обыска в одном из домовладений в сельском поселении Пседах Малгобексого района, где проживает ранее судимый 45-летний гражданин, обнаружено и изъято наркотическое средство растительного происхождения.

Согласно справке экспертов-криминалистов, изъятым является «марихуана» массой 27,28 граммов, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК России, дознавателями территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело.

На время предварительного расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, говорится в релизе.

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