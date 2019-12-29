МВД

У задержанного правоохранителями Ингушетии в состоянии опьянения правонарушителя обнаружена «марихуана»

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий внимание сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Малгобекский» привлек 57-летний житель города, который вел себя подозрительно.

В ходе общения с мужчиной полицейскими отмечены явные признаки алкогольного опьянения у последнего, о чем составлен соответствующий акт.
На законное требование предъявить документы, удостоверяющие личность, гражданин стал вести себя неадекватно, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Стражами порядка было принято решение о доставлении мужчины в подразделение за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП России, где в ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, у задержанного обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» массой более 14 граммов.

По данному факту отделом дознания территориального органа внутренних дел против подозреваемого в хранении наркотиков возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК России. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется расследование.

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