Наркотики

У троих жителей Ингушетии правоохранителями изъято более 80 граммов «марихуаны»

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В рамках операции «Мак-2020» правоохранителями Ингушетии у троих жителей республики изъято более 80 граммов «марихуаны», сообщает пресс-служба МВД по республике

В ночь на 16 июня в городе Малгобеке сотрудниками полиции доставлен в отделение 27-летний горожанин, у которого при личном досмотре обнаружено наркотическое средство «марихуана» массой 43,63 грамма.

Уже днем в городе Сунжа полицейскими был задержан 38-летний житель села Сагопши Малгобекского района. У него «обнаружено» 13,81 грамма «марихуаны».

Во второй половине дня 16 июня на автодороге, соединяющей аэропорт «Магас» с ФАД «Кавказ», правоохранителями задержан и доставлен в отделение 38-летний житель города Малгобека, у которого в результате личного досмотра изъято с 23,43 гр. «марихуаны».

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере...).

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