У третьей российской COVID-вакцины пока не нашли побочных эффектов

«Из почти 300 человек, участвующих в клинических испытаниях, вакцину получила треть. Все чувствуют себя хорошо, никаких побочных эффектов не зафиксировано, кроме болевых ощущений в месте укола у некоторых участников», — сказал «Интерфаксу» Ишмухаметов.

По его словам, о результатах второго этапа исследований будет сообщено после его завершения.

Ранее Ишмухаметов говорил, что эту фазу клинических испытаний планируется завершить в первой декаде декабря, затем будут поданы документы в Минздрав и, возможно, в том же месяце будет получена регистрация.

Вторая фаза клинических исследований началась 19 октября в Кирове и Санкт-Петербурге на 285 добровольцах, еще 15 человек были привиты в начале октября в Новосибирске.