Наркотики

У ранее судимого жителя Ингушетии полицейские изъяли «марихуану»

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При проведении профилактических мероприятий сотрудниками участковой службы ОМВД России по Назрани задержан 44-летний горожанин.

В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, у мужчины обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством «марихуана» массой 4,59 грамма.

Установлено, что гражданин ранее попадал в поле зрения полиции и был судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В отношении мужчины правоохранителями составлен административный материал по ч. 1 ст. 6.8 КоАП России, санкции которой предусматривают наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, говорится в релизе.

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