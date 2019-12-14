У ранее судимого жителя Ингушетии полицейские изъяли «марихуану»

В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, у мужчины обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством «марихуана» массой 4,59 грамма.

Установлено, что гражданин ранее попадал в поле зрения полиции и был судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В отношении мужчины правоохранителями составлен административный материал по ч. 1 ст. 6.8 КоАП России, санкции которой предусматривают наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, говорится в релизе.