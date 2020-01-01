У министерства спорта Ингушетии появился свой логотип
У министерства по физической культуре и спорту Ингушетии появился свой логотип. Его утвердило региональное правительство.
Символику будут использовать на флаге ведомства, на наградах, знаках отличия, транспорте министерства, на печатной, информационной и рекламной продукции.
Также она станет частью официального сайта министерства и социальных сетей ведомства.
Логотип представляет собой ингушский солярный знак - человека, несущего в руке символ спорта — Олимпийский огонь и крыло орла, обозначающее силу и волю к победе, сообщает пресс-служба Минспорта республики.