Символика

У министерства спорта Ингушетии появился свой логотип

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У министерства по физической культуре и спорту Ингушетии появился свой логотип. Его утвердило региональное правительство.

Символику будут использовать на флаге ведомства, на наградах, знаках отличия, транспорте министерства, на печатной, информационной и рекламной продукции.

Также она станет частью официального сайта министерства и социальных сетей ведомства.

Логотип представляет собой ингушский солярный знак - человека, несущего в руке символ спорта — Олимпийский огонь и крыло орла, обозначающее силу и волю к победе, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

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