У главной республиканской елки в Магасе пройдет большой новогодний концерт

«Мэрия Магаса совместно с Минкультуры республики и Государственной филармонией имени Ахмета Хамхоева приглашает всех на зажигательное новогоднее концертное шоу у республиканской елки на площади «Алания», где все звезды ингушской эстрады сойдутся на одной сцене, чтобы подарить жителям республики прекрасное праздничное настроение», — сказали газете «Ингушетия» в городской администрации.

По словам собеседника газеты, мероприятие начнется в 21:00 мск, вход свободный.