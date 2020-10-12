Тысячи жителей и гостей Ингушетии увидели изделия из рыбьей кожи, ковры ручной работы на выставках в честь юбилея единения с Россией

Перед началом празднования гости могли посетить выставки декоративно-прикладного искусства местных мастеров и мастериц, они с интересом рассматривали картины, выполненные из рыбьей кожи, ковры-истинги ручной работы, кованые и гончарные изделия.

Государственный музей изобразительных искусств республики привез предметы декоративно-прикладного искусства из фондов учреждения. В выставке приняли участие ингушские мастера Зейнеп Дзарахова, Лида Хамхоева, Хава Гантемирова, Любовь Хаштырова, Ашат Харсиева, Аюп Цуроев, Адам Галаев и Юсуп Цуров.

Руководитель мастерской «Истинг» Республиканского дома народного творчества Зейнеп Дзарахова представила композицию под названием «Ангушт».

По её словам, название композиции неслучайно, Ангушт — это первое плоскостное селение, которое основали ингуши, возвращаясь на равнину. Именно в этом селении произошло знаменательное событие, юбилей которого мы отмечаем в этом году — 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

«Каждый ковер в композиции представляет определенный населенный пункт по мере расселения ингушей на плоскости, так как в каждом селении был популярен свой орнамент», — сказала мастер ковроделия.

Кроме того, на стадионе можно было поучаствовать в мастер-классах от известных ингушских художников, увидеть деревянные и глиняные изделия с ингушской символикой, уменьшенные копии боевых башен в горах Ингушетии, орудия труда средневековых ингушей, предметы быта, картины живописи, сувениры. Выставки были развернуты на отдельной площадке, посетителей было много.

На территории разместились полтора десятка павильонов, где также представили стенды с экологически чистыми продовольственными товарами от местных производителей.

Также работали точки общепита, сувенирной продукции с национальным колоритом.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт, на равнинной местности под названием «Барта босе» представители ингушского народа принесли присягу на верность России. 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. В августе 1810 года в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.

Основные торжества, посвященные этому событию, прошли на реконструированном стадионе самого молодого в республике города Сунжа с участием более 4,5 тыс. местных жителей и гостей из различных регионов РФ, глав субъектов СКФО, с соблюдением требований Роспотребнадзора. Открыла мероприятия знаменитая пилотажная группа ВКС РФ «Стрижи».