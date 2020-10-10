Тысячи жителей городов и сел Ингушетии пришли на праздник в честь юбилея единения с Россией

«Сегодня Ингушетия отмечает важное историческое событие — 250-летие единения с Россией. Народные гуляния на обновленном стадионе в городе Сунжа продолжаются. Он рассчитан на 4 тыс. зрителей, все места заполнены. Участников празднования очень много», — сказал газете «Ингушетия» замглавы Миннаца.

По его мнению, добровольное вхождение в состав Российского государства стало судьбоносным для ингушского народа и предопределило его дальнейшее развитие. 250 лет ингуши достойно служат под российским флагом, за этого время никогда не нарушали данную клятву верности. На протяжении всей истории взаимоотношений ингушский народ не раз доказывал, что дорожит единством с ней.

Как отметил в своем выступлении Глава республики Махмуд-Али Калиматов, в региона есть возможность сохранять и развивать свой язык, лучшие традиции, заботиться о своей земле, уверенно планировать будущее.

«В республике строятся школы, больницы, детские сады, культурные центры, есть свой университет. Практически все населенные пункты, включая горные, газифицированы. У нас много планов и задач по качественному повышению уровня жизни нашего народа. Мы вместе со всеми испытали тяготы войны, но также и радости побед и успехов», — сказал Калиматов.

По его словам, сообща с другими народами, ингуши сражались в Русско-Японской, Русско-Турецкой, Первой и Второй мировых войнах. За проявленное мужество и героизм удостаивались высоких воинских званий и наград.

«Наши соотечественники были в числе тех кто, первыми встретил врага на границе в Брестской крепости, обороняли Одессу, Киев, стояли на всех фронтах от Балтийского до Черного моря, участвовали в обороне Ленинграда, Москвы и Кавказа. В Сталинградской и Курской битвах, штурмовали Берлин. Россия огромное сообщество народов, враги понимали, что нас нельзя покорить, завоевать наши земли. Принимались попытки, придумывая новые методы, внедряя национализм, однако разрушить наше единство врагу не удалось», — добавил Калиматов.

На стадионе в рамках проводимого масштабного мероприятия зрителям представили театральную постановку, символизирующую процесс интеграции ингушского сообщества в Российское государство.

Представление перенесло зрителей на две с половиной сотни лет назад. Актеры и танцоры республиканских театров в пластических этюдах показали картины из летописи народа. В спектакле затронули период истории Ингушетии, предшествующий подписанию договора, когда на Кавказе шли непрерывные войны.

Амазонки и воины на фоне декораций древних башен перенесли присутствующих в эпоху того времени, старцы в образе предков обратились к молодому поколению со словами мудрости: «Время не властно над правдой и добрым духом. Времена, когда наши предки стали обживать этот благодатный край, были трудными, но именно препятствия рождают истинную силу в людях! Наши отцы завещали нам возделывать эту землю и украшать ее трудом, а в трудные дни встать на защиту Родины».

Главные исторические вехи становления Ингушетии специально были перенесены в формат хореографических, музыкальных и поэтических произведений.

Праздничные мероприятия в регионе проводятся в соответствии с указом Президента России и при поддержке Министерства культуры страны.

Годовщину единения с Россией в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса акции решено перенести на осень.