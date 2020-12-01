Тысячи учащихся обучаются на новых инновационных площадках в Ингушетии
В центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданных на базе 59 общеобразовательных учреждений, проходят обучение порядка 3 тыс. школьников с использованием многофункциональных устройств, мобильных интерактивных комплексов, 3D-принтеров.
Об этом газете «Ингушетия» сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.
«Радует то, что благодаря таким центрам у ребят появляется интерес к учебе: они с особым энтузиазмом посещают занятия в ярких кабинетах, оборудованных современной техникой. Данный подход к обучению позволяет стимулировать интерес учащихся к знаниям», — сказала Бокова.
По ее словам, оформленные в соответствии с едиными федеральными требованиями образовательные пространства оснащены инновационным оборудованием: многофункциональные устройства, ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, тренажеры-манекены и многое другое.
Учащаяся 11 класса лицея Магаса Ясмина Нальгиева с детства мечтает стать врачом. Для нее занятия в «Точке роста» — это отличная возможность отработать на практике знания, приобретенные на уроке.
«Без практики тяжело запоминать длинные лекции по ОБЖ. Сейчас мы тренируемся на манекенах и осваиваем навыки оказания первой медицинской помощи. Так намного интереснее», — рассказала нашему изданию Нальгиева.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в 2019-2020 г. по нацпроекту «Образование» инновационные образовательные площадки созданы в 59 школах республики.
Для работы в таких центрах в 2019 году педагоги Ингушетии прошли повышение квалификации во Владикавказе в детском технопарке «Кванториум». В текущем году они также прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции в проектной деятельности» на онлайн платформе elducation. ru. Участники познакомились с методами и инструментами управления проектами, типами проектов, ознакомились с жизненным циклом образовательного проекта и применением его в собственной педагогической деятельности.