Тысячи учащихся обучаются на новых инновационных площадках в Ингушетии

Об этом газете «Ингушетия» сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

«Радует то, что благодаря таким центрам у ребят появляется интерес к учебе: они с особым энтузиазмом посещают занятия в ярких кабинетах, оборудованных современной техникой. Данный подход к обучению позволяет стимулировать интерес учащихся к знаниям», — сказала Бокова.

По ее словам, оформленные в соответствии с едиными федеральными требованиями образовательные пространства оснащены инновационным оборудованием: многофункциональные устройства, ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, тренажеры-манекены и многое другое.

Учащаяся 11 класса лицея Магаса Ясмина Нальгиева с детства мечтает стать врачом. Для нее занятия в «Точке роста» — это отличная возможность отработать на практике знания, приобретенные на уроке.

«Без практики тяжело запоминать длинные лекции по ОБЖ. Сейчас мы тренируемся на манекенах и осваиваем навыки оказания первой медицинской помощи. Так намного интереснее», — рассказала нашему изданию Нальгиева.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в 2019-2020 г. по нацпроекту «Образование» инновационные образовательные площадки созданы в 59 школах республики.

Для работы в таких центрах в 2019 году педагоги Ингушетии прошли повышение квалификации во Владикавказе в детском технопарке «Кванториум». В текущем году они также прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции в проектной деятельности» на онлайн платформе elducation. ru. Участники познакомились с методами и инструментами управления проектами, типами проектов, ознакомились с жизненным циклом образовательного проекта и применением его в собственной педагогической деятельности.