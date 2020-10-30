Тысячи людей пришли на общенациональные траурные мероприятия в Назрани к 28-ой годовщине осетино-ингушского конфликта

Местом проведения общенациональной памятной акции традиционно стал Мемориальный комплекс памяти жертв осени 1992 года «ГIоазот кашамаш», где установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести в дни трагических событий.

Мероприятие началось в 10:00. Почтить память погибших пришли представители администрации Главы и правительства, депутаты Народного собрания, религиозные деятели, родственники погибших, тысячи жителей различных населенных пунктов республики.

Как ранее в своем обращении отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов, 30 октября — скорбный и печальный день для всего ингушского народа — День памяти жертв трагических событий осени 1992 года. Тяжелые воспоминания вызывает он в памяти людей и до сих пор болью отзывается в сердце каждого жителя Ингушетии.

«Мы отдаем дань глубокой памяти и скорбим о жертвах той мрачной осени. Невозможно выразить всю горечь утраты, постигшей родных и близких по безвинно погибшим и без вести пропавшим. Мы не вправе забывать горькие уроки прошлого и должны сделать все, чтобы человеческая жизнь всегда оставалась главной ценностью, а насилие против личности никогда больше не повторялось», — сказал Калиматов.

По мнению руководителя региона, нужно хранить столь высокой ценой полученный опыт, чтобы сберечь будущее: созидать ради детей, заботиться о стариках и учиться у них мудрости, оберегать мир, укреплять единство нашего народа, стремиться к развитию и успеху, жить и дорожить жизнью.

«И пусть процветание Ингушетии станет лучшей памятью обо всех, кого мы потеряли 28 лет назад. О тех, кто сегодня мог строить наше настоящее и будущее», — отметил Глава республики.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Миннаца республики, по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в регионе проводятся акции по раздаче сагIа (садака) малоимущим семьям, в том числе в населенных пунктах Пригородного района. В мечетях республики на пятничных проповедях совершат заупокойные молитвы, коллективные дуа в память о погибших в 1992 году.

«Все мероприятия проходят при строгом соблюдении санитарных норм с учетом эпидобстановки. Участников памятных акций организаторы обеспечили средствами индивидуальной защиты, за соблюдением социальной дистанции следят волонтеры», — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того каждый житель и гость Ингушетии в эти дни может увидеть множество фотографий на документальной экспозиции Мемориального комплекса жертвам репрессий, посвященной трагическим событиям осени 1992 года.

Подобные мероприятия, религиозные обряды проходят во всех населенных пунктах региона.

В 2010 году указом Главы республики в Ингушетии установлена памятная дата — 30 октября — День памяти жертв трагических событий осени 1992 года. Сделано это для того, чтобы подобного рода конфликты никогда больше не случались, а взаимоотношения между народами Северного Кавказа строились на общечеловеческих принципах взаимопонимания, уважения друг к другу, созидательности и добрососедства.

По данным Ингушской региональной общественной организации «Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших», в период вооруженного конфликта с 30 октября по 5 ноября 1992 года погибло 474 жителя Пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности. Среди погибших — 27 женщин, 31 ребенок, 45 стариков.

Ранено тогда было 939 человек, в том числе 457 ингушей, пропал без вести 261 человек, из них — 208 ингушей (по последним данным, в списке без вести пропавших все еще числятся 192 ингуша). Подверглись незаконному лишению свободы в качестве заложников тысячи человек (до 10 тысяч с ингушской стороны и несколько сотен с осетинской).

В течение 3-4 дней из 19 населенных пунктов Северной Осетии, спасаясь, вынуждены были уйти десятки тысяч ингушей, их домовладения были разграблены, сожжены и разрушены.