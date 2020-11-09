Творческих людей Ингушетии приглашают подать заявку на участие в общероссийском конкурсе «Добро пожаловать!»

Конкурс проводится Общероссийской общественной организацией «Союз журналистов России» и ООО «МОЯОКРУГА» в целях реализации проекта «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности». Конкурс является соревнованием в сфере краеведения и литературного творчества, и не связан с рекламой товаров, работ, услуг.

В конкурсе участвуют литературно-краеведческие работы, созданные на русском языке и направленные на развитие интереса молодежи к внутреннему туризму, к истории, культуре и традициям народов нашей многонациональной страны.

Творческая конкурсная работа перед отправкой на конкурс должна быть опубликована на сайте «ХранителиРодины.рф» в соответствии с пользовательским соглашением. Заявитель должен обладать всей полнотой исключительных авторских прав на контент в составе этого информационного материала, включая тексты, изображения и любые их фрагменты и комбинации. Не допускается участие в конкурсе материалов, которые были ранее где-либо опубликованы полностью или частично.

Заявка на участие в конкурсе направляется в форме электронного документа посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу «ХранителиРодины.рф/добропожаловать/».

Главный приз конкурса — культурные выходные в Москве. За подробностями обращаться к Юлии Загитовой, тел.+7-915-042-20-50.