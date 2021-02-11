Фестиваль

Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию во всероссийском фестивале в рамках национального проекта «Культура»

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Открыт приём заявок на участие в отборочном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проводимого в рамках национального проекта «Культура», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии. В этом году основная номинация смотра — «Традиции».

К участию в конкурсе приглашаются фольклорные ансамбли, музыкальные и танцевальные коллективы, другие творческие объединения, представляющие традиционную культуру народов России. 20 лауреатов фестиваля получат гранты в размере 2 млн рублей.

В этом году отборочный этап пройдёт в формате видеоконкурса. Для участия в фестивале коллективам необходимо до 10 марта подать заявку в Министерство культуры Ингушетии.

Ознакомиться с требованиями к коллективам-участникам можно на сайте.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится с 2019 года. За два года в смотре приняли участие более 500 любительских коллективов, 40 из которых стали лауреатами и получили гранты на развитие творческой деятельности.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Российской Федерации и Дом народного творчества имени В. Д. Поленова.

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