Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию во всероссийском фестивале в рамках национального проекта «Культура»
Открыт приём заявок на участие в отборочном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проводимого в рамках национального проекта «Культура», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии. В этом году основная номинация смотра — «Традиции».
К участию в конкурсе приглашаются фольклорные ансамбли, музыкальные и танцевальные коллективы, другие творческие объединения, представляющие традиционную культуру народов России. 20 лауреатов фестиваля получат гранты в размере 2 млн рублей.
В этом году отборочный этап пройдёт в формате видеоконкурса. Для участия в фестивале коллективам необходимо до 10 марта подать заявку в Министерство культуры Ингушетии.
Ознакомиться с требованиями к коллективам-участникам можно на сайте.
Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится с 2019 года. За два года в смотре приняли участие более 500 любительских коллективов, 40 из которых стали лауреатами и получили гранты на развитие творческой деятельности.
Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Российской Федерации и Дом народного творчества имени В. Д. Поленова.