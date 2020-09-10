Творческие коллективы и исполнителей Ингушетии приглашают подать заявки на участие в «Русских сезонах»

«Русские сезоны» — всемирно известный бренд, который несколько лет назад был возрожден в современном формате. К участию в проекте приглашаются культурные, образовательные, духовно-просветительские организации Ингушетии: театры, музеи, ансамбли, центры регионального и федерального масштаба.

В 2021 году фестиваль пройдет на территории Корейского полуострова, согласно подписанному Меморандуму о проведении «Года культурных событий» между Российской Федерацией и Республикой Кореей. В 2022 году в странах Скандинавии − Дании, Швеции и Норвегии.

Потенциальные участники могут подать заявки через официальный сайт проекта «Русские сезоны.

Напомним, ингушские артисты в 2018 году принимали участие в «Русских сезонах» в Италии. Прославленные вокалисты — народный артист Алаудин Эсмурзиев, заслуженная артистка Лема Нальгиева, звезда популярных телешоу Первого канала «Голос. Дети» и «Победитель» Рагда Ханиева, а также Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» представили искушенному итальянскому зрителю лучшие танцевальные и песенные композиции. Выступление мастеров искусств республики вызвало у европейцев огромный интерес не только к национальным танцам и музыке, но и к традиционной культуре, быту, истории и природным красотам Ингушетии.