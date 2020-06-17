Фестиваль

Творческая делегация из Ингушетии примет участие в фестивале «Горцы» в Дагестане

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Делегация республиканского дома народного творчества Ингушетии во главе с директором Ильясом Евлоевым и художественным руководителем Эсет Абдурзаковой примет участие в международном фольклорном фестивале «Горцы», который состоится с 26 июля по 5 августа в Дагестане, сообщила пресс-служба учреждения.

Об этом шла речь на совещании, которое прошло под председательством руководителя РДНТ Евлоева. На встрече обсуждались производственные вопросы по выходу из карантина, а также ряд творческих проектов, которые планируется провести в ближайшее время.

В рамках празднования 250-летия добровольного присоединения Ингушетии к России отдел этнографии РДНТ готовит две выставки декоративно- прикладного искусства: «Предметы быта ингушей XIX- XX вв.» и «Истинг», которые пройдут как в традиционном, так и в виртуальном режиме.

Художественный руководитель Абдурзакова подготовила методические пособия по проведению массовых мероприятий к знаменательным и памятным датам. Методисты Тумгоева и Хутиева проводят работу по сбору материалов о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры и искусства республики, внесших огромный вклад в развитие хореографии и вокала ингушского народа.

Данная информация подготовлена для размещения на сайте и в соцсетях РДНТ. В скором времени гости сайта смогут больше узнать о народных ашугах Идрисе Боскуровиче Цицкиеве и Ахмете Эльмурзаевиче Хамхоеве, о хореографах, заслуженном деятеле искусств РСФСР Магомеде Гапархоеве и его выдающемся ученике, народном артисте Ингушетии, заслуженном деятеле искусств республики Абабукаре Султановиче Шадыжеве, сказано в релизе.

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