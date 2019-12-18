Турнир по самбо в Ингушетии завершился массовой потасовкой

Кадры c места событий опубликовали в Twitter "Baza". По сообщениям, в драке участвовали все, сами бойцы, зрители и даже судьи. На кадрах видно, как несколько десятков человек вышли на ковер. Некоторые из них начали толкаться, размахивать кулаками и ногами.

Руководитель ФБСР по республике Ингушетия - Абти Яндиев связался с пресс-службой федерации и рассказал о произошедшем. Он отметил, что инцидент произошел во дворце спорта Магас.

Глава федерации пояснил, что между присутствующими в зале произошел конфликт. Он также подтвердил, что все произошло во время выступления спортсменов из Чечни и Ингушетии. Едва не произошла драка между представителями команд самбистов.

В комментариях к постам с видео и словами руководителя ФБСР по республике Ингушетия пользователи сошлись во мнении, что "герои" видео вели себя так, как не подобает спортсменам. Некоторые посоветовали закрыть путь на соревнования для участников потасовки. Источник - Новости Алматы