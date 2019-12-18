Самбо

Турнир по самбо в Ингушетии завершился массовой потасовкой

0

Массовая драка произошла в Ингушетии в ходе турнира по самбо, когда на ковре сражались местные борцы.

Кадры c места событий опубликовали в Twitter "Baza". По сообщениям, в драке участвовали все, сами бойцы, зрители и даже судьи. На кадрах видно, как несколько десятков человек вышли на ковер. Некоторые из них начали толкаться, размахивать кулаками и ногами.

Руководитель ФБСР по республике Ингушетия - Абти Яндиев связался с пресс-службой федерации и рассказал о произошедшем. Он отметил, что инцидент произошел во дворце спорта Магас.

Глава федерации пояснил, что между присутствующими в зале произошел конфликт. Он также подтвердил, что все произошло во время выступления спортсменов из Чечни и Ингушетии. Едва не произошла драка между представителями команд самбистов.

В комментариях к постам с видео и словами руководителя ФБСР по республике Ингушетия пользователи сошлись во мнении, что "герои" видео вели себя так, как не подобает спортсменам. Некоторые посоветовали закрыть путь на соревнования для участников потасовки. Источник - Новости Алматы

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэр Назрани обсудил возможность строительства моста через Алханчуртский канал
Состояние спортивно-тренировочного центра «Мужичи» признано неудовлетворительным
В Ингушетии подвели итоги реализации проекта единороссов «Культура малой родины»
Правоохранителями Ингушетии выявлены семь фактов нарушения миграционного законодательства
Более 10 тысяч жителей Ингушетии не смогут выехать за границу из-за долгов
Гендиректор стройфирмы попал под следствие за мошенничество на 15,5 млн руб. при возведении школы в Ингушетии
К 250-летию единения Ингушетии с Россией будут выпущены юбилейная монета и памятная почтовая марка
В Зязиков-Юрте прошел литературный вечер с участием поэтов Марьям Льяновой и Абдулхамида Барахоева
В Назрани ликвидируют рекламу, портящую облик города
«Ростелеком» отменил плату за звонки на все телефонные номера Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи
В Дагестане пройдет выставка Лидифы Мержоевой и Шуайнат Максудовой «Мир, наполненный красками»

Главное

Яндекс.Метрика

 