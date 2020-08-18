Турки-месхетинцы раздали овощи малоимущим семьям в ингушском Малгобеке

«Сначала грузовая «Газель» со свежими овощами направилась во двор администрации города, а затем в пищеблок Малгобекской центральной районной больницы. Там были выгружены дары полей, выращенные турками-месхетинцами, и розданы малообеспеченным семьям», — отметил представитель местной администрации.

По его словам, помощь состоит из картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы. Как сообщил инициатор акции, руководитель диаспоры турок-месхетинцев Бинали Халилов, вся продукция — высшего сорта.

Мешки с овощами получили именно те семьи, которые оказались в трудном положении из-за пандемии коронавируса.

Представители турко-месхетинской диаспоры проводят благотворительную акцию не в первый раз, её можно назвать уже традиционной. Они принимают активное участие в экономической и общественно-политической жизни Малгобека.

В Ингушетии месхетинские турки — четвертая по численности этническая группа.