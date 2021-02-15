Туристические группы призвали информировать спасателей Ингушетии о маршрутах своих передвижений
Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия настоятельно призвало туристические группы за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своих передвижений во избежание нештатных ситуаций.
Для удобства туристов возможна дистанционная регистрация. На сайте Главного управления создана специальная вкладка для электронной регистрации туристских групп. Ссылка для перехода на регистрацию туристских групп.
При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Ответственный сотрудник ведомства обработает заявку в течение одного рабочего дня, после чего передаст сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.
После выхода группы с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания мероприятия, руководитель группы обязан сообщить о данном факте сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Также можно обратиться непосредственно в Ингушский поисково-спасательный отряд МЧС России по телефону: 8 (928) 921-63-27, или Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия по телефону: 8 (873) 455-19-67.