Сотрудничество

Турецкие строительные компании намерены принять участие в реализации масштабных проектов на территории России

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Слева направо: Тахир Теллиоглу (председатель конфедерации строительных подрядчиков Турции), Денис Шафетдинов (представитель Национальной Концессионной Компании), заместитель Председателя Российско-Турецкого Делового Совета Адам Льянов

Между «Конфедерацией строительных подрядчиков Турции» и российской компанией «Национальная концессионная компания», при содействии Российско-Турецкого делового совета, подписан совместный меморандум, который подразумевает начало большой программы по участию турецких подрядчиков в значимых инфраструктурных проектах на территории России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе РТДС, турецкие строительные компании давно проявляют интерес к масштабным проектам на территории России и имеют необходимый набор компетенций для их реализации, однако ввиду особенностей таких проектов самим компаниям было затруднительно участвовать в них.

«В свою очередь Национальная концессионная компания позволяет реализовать юридически и финансово понятный механизм участия иностранных компаний на основе концессий, основанных на государственно-частном партнерстве, и получить запланированную прибыль на заранее оговоренных условиях», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, одним из первых обсуждаемых проектов стало строительство скоростного участка «Западный обход города Щелково» в Подмосковье, реализация которого значительно увеличит пропускную способность автомобильной дороги в данном направлении.

Переговоры по подготовке и согласованию документа велись посредством современной электронной цифровой платформы Международного центра содействия бизнесу.

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