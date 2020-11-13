Турецкие строительные компании намерены принять участие в реализации масштабных проектов на территории России
Между «Конфедерацией строительных подрядчиков Турции» и российской компанией «Национальная концессионная компания», при содействии Российско-Турецкого делового совета, подписан совместный меморандум, который подразумевает начало большой программы по участию турецких подрядчиков в значимых инфраструктурных проектах на территории России.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе РТДС, турецкие строительные компании давно проявляют интерес к масштабным проектам на территории России и имеют необходимый набор компетенций для их реализации, однако ввиду особенностей таких проектов самим компаниям было затруднительно участвовать в них.
«В свою очередь Национальная концессионная компания позволяет реализовать юридически и финансово понятный механизм участия иностранных компаний на основе концессий, основанных на государственно-частном партнерстве, и получить запланированную прибыль на заранее оговоренных условиях», — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, одним из первых обсуждаемых проектов стало строительство скоростного участка «Западный обход города Щелково» в Подмосковье, реализация которого значительно увеличит пропускную способность автомобильной дороги в данном направлении.
Переговоры по подготовке и согласованию документа велись посредством современной электронной цифровой платформы Международного центра содействия бизнесу.