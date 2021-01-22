Производство

Турецкая компания намерена запустить в Ингушетии производство стройматериалов

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Махмуд-Али Калиматов провел встречу с резидентами крупной турецкой компании, специализирующейся на оказании инженерных, архитектурных и строительных услуг, инфраструктурной трансформации и дизайне, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Среди проектов организации, работающей с 2007 года, — отели, фабрики, бизнес-центры в Турции и за ее пределами. В Ингушетии компания намерена запустить производство стройматериалов.

Калиматов отметил потенциал республики в развитии промышленных производств и последующей реализации продукции, подчеркнув, что трудовые ресурсы региона и удобство транспортной логистики будут только способствовать этому.

«Нам интересны проекты, способные оказать влияние на повышение благополучия жителей республики. Всем известно, какие красивые и добротные сооружения строятся у вас в стране, каждый восхищается умениями ваших инженеров и строителей. Поэтому сегодня мы можем говорить о заинтересованности в сотрудничестве и о том, что ваше предложение будет должным образом изучено», — сказал руководитель субъекта.

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