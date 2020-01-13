Трём молодым семьям в Назрановском районе Ингушетии была оказана финансовая поддержка в рамках госпрограммы
Социальным отделом администрации Назрановского муниципального района совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии была проведена комплексная работа для оказания финансовой поддержки трем молодым семьям.
Эта работа проводилась в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
Благополучатели проживают в сельских поселениях Экажево, Барсуки и Сурхахи. Из федерального бюджета на эти цели было направлено 2 млн 728 тыс. 665 рублей.