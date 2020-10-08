Экономика

Трутнев считает, что необходимо определить основные направления по снижению безработицы в Ингушетии

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Магас. Ингушетия

Вице-премьер и полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев считает, что для изменения ситуации с низким уровнем жизни людей в Ингушетии необходимо определить ключевые направления по увеличению реальных доходов жителей.

«Сейчас идет разработка стратегии развития республики. Мне кажется, что вопрос не обязательно в разработке стратегии. Надо определить основные направления, в чем мы должны помочь людям, чтобы снизилась безработица, чтобы повысились реальные доходы людей. Мы сегодня не закончили. Того, чтобы я сказал главе: «Я точно понимаю, что надо сделать», такого нет», — сказал Трутнев в ходе общения с журналистами по итогам совещания в Магасе.

По мнению вице-премьера, создать этот продукт должно руководство республики вместе с жителями на основании их желаний и планов на будущее, с помощью федерального правительства. Соответствующие поручения будут даны Минэкономики России.

Трутнев считает, что в обязательном порядке нужно совершенствовать механизм поддержки инвесторов.

«Сегодня мы были на двух сельскохозяйственных проектах. Одному сельскохозяйственному проекту оказана федеральная поддержка почти в двух третях вложений, миллиард он получил. Второй не получил практически ничего. А второй успешнее первого. Это значит что-то неправильно сбалансировано», — отметил он.

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