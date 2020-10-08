Юбилей

Трутнев поздравил ингушей с 250-летием единения с Россией

0

Представители ингушского народа одними из первых на Кавказе принесли присягу на верность российского государства, заявил вице-премьер и полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, поздравляя жителей Ингушетии с 250-летием единения с Россией.

«Хотелось бы поздравить с приближающейся важной датой — 250-летием Ингушетии в составе Российского государства. Представители ингушского народа одними из первых на Кавказе принесли присягу на верность России», — сказал Трутнев в ходе совещания в Магасе в четверг с участием Главы республики Махмуда-Али Калиматова.

По словам вице-премьера, это было важное историческое решение, которое во многом определило судьбу ингушского народа, повлияло на развитие России в целом.

Напомним, праздничные мероприятия в регионе проводятся в соответствии с указом Президента РФ и при поддержке Министерства культуры страны.

Годовщину единения с Россией в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса акции решено перенести на осень.

Основные торжества в этом году пройдут 10 октября на реконструированном стадионе самого молодого в республике города Сунжа. Мероприятие откроет авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи», которая впервые выступает в Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Малгобекской оборонительной операции
Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы»
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии торжественно открыли реконструированный памятник-мемориал
На придомовых территориях в Малгобеке завершается установка новых детских площадок
Главный фаворит Кубка России по греко-римской борьбе 2020 — Муса Евлоев
Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна
В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ
К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
В столице Ингушетии прошла выставка войлочных ковров Зейнеп Дзараховой
В Ингушетии за весь период выявили более 6,1 тыс. случаев заболевания Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 