Трутнев поздравил ингушей с 250-летием единения с Россией

«Хотелось бы поздравить с приближающейся важной датой — 250-летием Ингушетии в составе Российского государства. Представители ингушского народа одними из первых на Кавказе принесли присягу на верность России», — сказал Трутнев в ходе совещания в Магасе в четверг с участием Главы республики Махмуда-Али Калиматова.

По словам вице-премьера, это было важное историческое решение, которое во многом определило судьбу ингушского народа, повлияло на развитие России в целом.

Напомним, праздничные мероприятия в регионе проводятся в соответствии с указом Президента РФ и при поддержке Министерства культуры страны.

Годовщину единения с Россией в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса акции решено перенести на осень.

Основные торжества в этом году пройдут 10 октября на реконструированном стадионе самого молодого в республике города Сунжа. Мероприятие откроет авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи», которая впервые выступает в Ингушетии.