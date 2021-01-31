Троих жителей Ингушетии заподозрили в пособничестве убийцам бойца Росгвардии

«В ходе спецмероприятий силовики задержали трех жителей республики. Мужчин подозревают в оказании пособничества бандитам, ликвидированным в августе минувшего года в лесном массиве села Галашки в ходе боестолкновения, и причастных к резонансному убийству росгвардейца Увайса Алиева», — отметил он.

По его словам, у силовиков есть оперативная информация о том, что задержанные перевозили на своих машинах бандитов, обеспечивали их продуктами питания, оказывали другую помощь.

С задержанными работают следователи, они помещены в ИВС.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», 28 июля минувшего года примерно в 18:30 недалеко от федеральной автодороги «Кавказ», на окраине сельского поселения Яндаре, неустановленные лица расстреляли 32-летнего сотрудника правоохранительных органов Алиева, похитили его табельное оружие и скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч.3 ст.226 (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Как сообщал нашему изданию информированный источник в августе, несколько боевиков открыли стрельбу по силовикам, когда те осматривали обнаруженный близ предгорного села Галашки схрон с оружием. В ходе перестрелки двое бандитов убиты. Есть информация, что они причастны к убийству росгвардейца Алиева.

При этом он предположил, что нападавших было пятеро.