Криминал

Троих жителей Ингушетии обвинили в участии в бандподполье

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Троих жителей Ингушетии задержали по подозрению в пособничестве террористам запрещенной в России бандгруппы «Имарат Кавказ», сообщает пресс-служба СКР.

Отмечается, что им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

По данным следствия, в 2020 году задержанные оказали содействие находящимся в розыске участникам террористической организации «Имарат Кавказ» (деятельность организации запрещена на территории России), подыскав им для тайного проживания жилище, обеспечив разведку местности и безопасное перемещение по республике, перевозку оружия и снабжение продуктами питания.

Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводится во взаимодействии с ФСБ России и УФСБ России по Республике Ингушетия.

Как сообщал газете «Ингушетия» информированный источник в воскресенье, в ходе спецмероприятий силовики задержали троих жителей республики. По его данным, они подозреваются в оказании пособничества бандитам, ликвидированным в августе минувшего года в лесном массиве возле села Галашки в ходе боестолкновения и причастным к резонансному убийству росгвардейца Увайса Алиева в июле 2020 года.

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