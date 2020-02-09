Троих из 26 детей, возвращенных из Сирии в Россию, доставят в Ингушетию

«Трое детей в ближайшее время будут привезены в Ингушетию их бабушкой, я нахожусь с ней на связи. Детей обследовали в Москве, они абсолютно здоровы. По возвращении, детям будет оказана нами вся необходимая помощь и поддержка», — сказала Чахкиева.

По ее словам, дети обязательно будут устроены в детский сад и школу.

Напомним, что в пятницу уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию вернулись 26 детей. По ее данным, возраст детей — от двух до 17 лет. Сейчас дети вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья.