Троих из 26 детей, возвращенных из Сирии в Россию, доставят в Ингушетию
В Ингушетию привезут троих из 26 детей, возвращенных из Сирии в Россию. Они прибудут в регион с бабушкой, которая уже отправилась за ними в Москву, сообщила СМИ уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева.
«Трое детей в ближайшее время будут привезены в Ингушетию их бабушкой, я нахожусь с ней на связи. Детей обследовали в Москве, они абсолютно здоровы. По возвращении, детям будет оказана нами вся необходимая помощь и поддержка», — сказала Чахкиева.
По ее словам, дети обязательно будут устроены в детский сад и школу.
Напомним, что в пятницу уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию вернулись 26 детей. По ее данным, возраст детей — от двух до 17 лет. Сейчас дети вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья.