Дети

Троих из 26 детей, возвращенных из Сирии в Россию, доставят в Ингушетию

0

В Ингушетию привезут троих из 26 детей, возвращенных из Сирии в Россию. Они прибудут в регион с бабушкой, которая уже отправилась за ними в Москву, сообщила СМИ уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева.

«Трое детей в ближайшее время будут привезены в Ингушетию их бабушкой, я нахожусь с ней на связи. Детей обследовали в Москве, они абсолютно здоровы. По возвращении, детям будет оказана нами вся необходимая помощь и поддержка», — сказала Чахкиева.

По ее словам, дети обязательно будут устроены в детский сад и школу.

Напомним, что в пятницу уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию вернулись 26 детей. По ее данным, возраст детей — от двух до 17 лет. Сейчас дети вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратура выявила нарушения на официальном сайте администрации Карабулака
Заурбек Акталиев стал призером первенства СКФО по дзюдо
Ислам Хазбиев стал победителем и призером международного турнира по джиу-джитсу
Десять новых школ планируют построить в Ингушетии в 2021 году
Калиматов призвал студентов БИА из Ингушетии быть носителями истинных ценностей ислама
Глава Ингушетии поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником
Калиматов принял участие в заседании попечительского совета Болгарской исламской академии в Татарстане
В сельском поселении Яндаре Ингушетии возобновят строительство школы на 540 мест
Тамерлан Дзауров завоевал путевку на окружные соревнования по кикбоксингу
Правоохранителями задержан житель Ингушетии причастный к сбыту огнестрельного оружия и наркотиков
Власти Ингушетии намерены не допустить необоснованного роста цен на медицинские маски

Главное

Яндекс.Метрика

 