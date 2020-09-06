Трое жителей Ингушетии стали жертвами ДТП близ границы с Северной Осетией

«Инцидент произошел на трассе недалеко от ресторана «Замок». В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли трое жителей сельского поселения Экажево Назрановского республики. Все они, предположительно, из одной семьи: брат, сестра, сноха», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что погибших с трудом извлекли из искореженных автомобилей. При этом он отметил, что в салоне автомобиля «Mercedes» нашли наркотические вещества.

Водитель иномарки скрылся с места аварии.

«На текущий момент информации об его задержании нет», — добавил собеседник.

Дорожные полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.