Трое жителей Ингушетии приговорены к штрафам за распространение экстремистских материалов в Интернете

«Нарушителям придется выплатить различные штрафы на сумму от одной до десяти тысяч рублей», — сказал представитель пресс-службы.

В Погрануправлении напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 15 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремисткой деятельностью понимается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики экстремистских организаций.