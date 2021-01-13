Трое жителей Ингушетии приговорены к штрафам за распространение экстремистских материалов в Интернете

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Магасский и Назрановский районные суды вынесли обвинительные приговоры в отношении трех местных жителей по делу о пропаганде и публичном демонстрировании символики и атрибутики организаций, деятельность которых, запрещена на территории России. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс — службе Пограничного управления по республике.

«Нарушителям придется выплатить различные штрафы на сумму от одной до десяти тысяч рублей», — сказал представитель пресс-службы.

В Погрануправлении напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 15 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремисткой деятельностью понимается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики экстремистских организаций.

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