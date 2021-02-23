Три тонны жертвенного мяса раздадут в Ингушетии в рамках акций памяти жертв депортации

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в Национальном фонде развития региона (НФРРИ), образованного по инициативе руководителя республики.

«Во вторник, 23 февраля, во всех населенных пунктах Ингушетии пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв депортации народа в 1944 году. ⁣По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова фонд организовал площадки для проведения мовлидов», — рассказал собеседник издания.⁣⁣⠀

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По его словам, в каждый населенный пункт на средства НФРРИ приобретены и поставлены в большом количестве продукты — фрукты, овощи, чай, сахар, соки, минеральная вода и многое другое. ⁣⁣⠀

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Кроме того, закуплено около 3 тыс. кг жертвенного мяса. Все продукты переданы главам муниципальных образований.⁣⁣⠀

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Напомним, в мае 2020 года Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов создал Национальный фонд развития республики, в который отчисляет свою заработную плату. Он призван оказывать поддержку малоимущим жителям, спортсменам, помощь властям в проведении благотворительных акций.