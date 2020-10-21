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Три проекта от Ингушетии будут представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи

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Проекты «Всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи», «Занятая молодежь — залог успеха» и «Альпийские горки» от Ингушетии будут представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи.

Об этом говорилось на встрече в Магасе с участием вице-премьера республики Олега Фурсова. Принято решение оказать инициаторам проектов поддержку в соответствие с действующим законодательством, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что мероприятие пройдет в Сочи в октябре-ноябре этого года. Приоритетной задачей форума является формирование содружества инициативных людей с собранием 100 лучших идей, способных придать новый импульс развитию экономики, технологии, образования и других сфер.

Организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», на платформу которого поступило 14800 идей по различным направлениям.

От организаторов и партнеров форума для всех идей предусмотрены необходимые меры поддержки: коммуникационная, административная, рекламная, экспертная и иные виды.

Для участников, попавших в ТОП-1000 на основании заключений экспертов, предусмотрены персональные рекомендательные письма от руководства АСИ и Фонда Росконгресс и приоритет при бронировании пространства в «Точках кипения». Они также будут включены в региональные экспертные группы.

Двести лучших проектов получат продвижение законодательной инициативы, если она заявлена в идее.

Первая сотня, кроме бесплатного участия в заявленном форуме и всех вышеперечисленных возможностей, получит право бесплатного участия и в Петербургском международном экономическом форуме.

Для авторов семи лучших инициатив будет дополнительно организовано взаимодействие с профильным федеральным органом исполнительной власти и сопровождение через сайт, и социальные сети АСИ.

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