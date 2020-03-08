Дзюдо

Три медали в копилке ингушских дзюдоистов на турнире в Железноводске

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Воспитанники Мурада Богатырева завоевали 2 «серебра» и «бронзу» на турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет в Железноводске, сообщил «Ингушетии» тренер юных спортсменов.

«Абдул-Малик Богатырев и Тагир Богатырев стали вторыми в категориях 26 кг и свыше 55 кг соответственно», — сказал он.

«Микаил Богатырев завоевал бронзовую медаль в весе до 38 кг», — добавил наставник дзюдоистов.

Отметим, что открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет стартовал в городе-курорте Железноводске в субботу, 7 марта, и завершится сегодня. На протяжении 2 дней спортсмены разыграют награды в 4 возрастных группах и в общей сложности в 33 весовых категориях. Борцы также смогут выполнить разрядные нормативы.

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