ДТП

Три человека пострадали в двух ДТП в Ингушетии

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Три человека пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

28-летний житель сельского поселения Барсуки Назрановского района в понедельник на участке ремонтных работ на ФАД «Кавказ», управляя легковым автомобилем, допустил съезд в обрыв.

Пострадавший в ДТП водитель госпитализирован в Сунженскую центральную районную больницу.

А накануне 14-летний житель сельского поселения Яндаре Назрановского района, управляя легковым автомобилем, принадлежащим его отцу, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель и его несовершеннолетний пассажир-односельчанин, с травмами различной степени тяжести доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены материалы по ст. 5.35 КоАП России — «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», говорится в релизе.

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