Три человека пострадали в ДТП в Ингушетии

Сообщение о том, что в Назрановском районе по автодороге «Экажево-Сурхахи» произошло дорожно-транспортное происшествие поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 19:23 мск в среду.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что произошло столкновение автомобилей ВАЗ-21115 и Hyundai Solaris.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в ИРКБ работниками Центра медицины катастроф на автомобилях скорой помощи. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.