Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии

«Автомобиль ВАЗ 2114 совершил столкновение с грузовым автогрейдером, стоявшим на обочине. В ДТП погибли три человека, находившиеся в автомобиле», — сказал собеседник, уточнив, что детей среди них нет.

По его словам, на место происшествия выезжали от МЧС 4 человека и одна единица техники.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.