ДТП

Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики накануне поздно вечером произошло ДТП, в котором погибли люди, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«Автомобиль ВАЗ 2114 совершил столкновение с грузовым автогрейдером, стоявшим на обочине. В ДТП погибли три человека, находившиеся в автомобиле», — сказал собеседник, уточнив, что детей среди них нет.

По его словам, на место происшествия выезжали от МЧС 4 человека и одна единица техники.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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