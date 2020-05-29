Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии
В сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики накануне поздно вечером произошло ДТП, в котором погибли люди, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.
«Автомобиль ВАЗ 2114 совершил столкновение с грузовым автогрейдером, стоявшим на обочине. В ДТП погибли три человека, находившиеся в автомобиле», — сказал собеседник, уточнив, что детей среди них нет.
По его словам, на место происшествия выезжали от МЧС 4 человека и одна единица техники.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.